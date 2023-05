Justin Bieber, la moglie Hailey: «Vorrei avere dei figli ma ho paura»

di Redazione web

Hailey Bieber, negli ultimi tempi, è stata presa spesso di mira dagli hater che più volte le hanno rivolto commenti meschini per il suo aspetto fisico ma soprattutto per il suo matrimonio con Justin Bieber. Alcuni fan del cantante e, soprattutto la nutrita fanbase di Selena Gomez, non hanno mai accettato che Hailey fosse diventata la moglie della popstar, dopo che lui aveva fatto coppia fissa con Selena per ben 7 anni. La modella si è confidata a cuore aperto al Sunday Times.

L’intervista di Hailey Bieber

Nella sua intervista con il Sunday Times, Hailey Baldwin (è questo il suo cognome da nubile) si è raccontata a tutto tondo. La modella ha parlato dei suoi sogni e desideri e dei progetti che ha per il futuro. La top model, che ha calcato e continua a calcare le passerelle più importanti del mondo, ha confidato il motivo per cui ha tanto timore di creare una famiglia con Justin Bieber: «Questo pensiero è una cosa che mi fa piangere tutto il tempo.

Hailey Bieber presa di mira sui social

Hailey Bieber è stata a lungo presa di mira sui social dai fan di Selena Gomez che le hanno sempre attribuito la colpa di aver messo la parola “fine” sulla storia della cantante con Justin Bieber. Dopo aver ricevuto commenti che le auguravano addirittura la morte, Hailey ha chiesto agli haters di smettere di scrivere certe cose e sulla vicenda è intervenuta anche Selena Gomez che ha preso le difese della modella dicendo: «Non importa ciò che può essere successo in passato, nessuno merita di ricevere tutto questo odio».

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Maggio 2023, 20:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA