Hailey Bieber coniglietta sexy per Pasqua: lo shooting in spiaggia in costume con le bianche orecchie incanta i fan La moglie di Justin Bieber passeggia per la spiaggia mentre sorseggia un cocktail







di Redazione Web Hailey Bieber si veste da coniglietta sexy per Pasqua. La modella 27enne statunitense, moglie di Justin Bieber, ha condiviso su Instagram un breve video nell'outfit per il suo shooting di Rhode, il suo beauty brand. Nel filmato sorride alla telecamera e passeggia sulla spiaggia sorseggiando un drink con costume nero supersgambato e bianche orecchie da coniglio che spuntano da una cuffietta pelosa. Hailey ha ricondiviso foto in bianco in nero dello shooting pubblicate dall'account @vogueandchocolate. Il suo marchio ha poi postato una foto a colori della mise sul suo profilo Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da rhode skin (@rhode) La festa con il marito Justin Bieber La modella ha passato la Pasqua con il marito Justin festeggiando con enormi uova di cioccolato vergate con i loro nomi. Un trend pasquale hollywoodiano a cui ha aderito anche Kris Jenner, la "momager" delle sorelle Kardashian-Jenner, che ha regalato uova simili ai suoi nipoti. Prima delle celebrazioni di Pasqua, Hailey ha fatto intendere che presto uscirà un nuovo prodotto della sua marca ancora top secret. Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Aprile 2024, 13:14

