Volo da incubo, ubriaco molesta mamma e figlia 16enne. Denunciata la compagnia: «Gli ha servito 10 vodka»

Un passeggero ubriaco a bordo di un volo della Delta Airlines è stato accusato da mamma e figlia di 16 anni di molestie sessuali subite durante le nove ore di viaggio. Ma a essere stata citata in giudizio è anche la stessa compagnia aerea, ritenuta responsabile delle aggressioni e accusata di aver continuato a servire alcolici all'uomo già alticcio all'imbarco (nello specifico, gli sarebbero stati serviti almeno 10 bicchieri di vodka con ghiaccio) e di non aver fatto nulla per mettere un freno al suo atteggiamento molesto.

Le molestie in aereo

Le querelanti sono una donna e sua figlia di 16 anni, che si sono imbarcati su un volo dall'aeroporto JFK di New York diretto ad Atene, in Grecia, alla fine di luglio 2022 ed erano sedute accanto a un passeggero maschio di cui non è stata resa nota l'identità.

All'atterraggio, alla donna e alla figlia sono state offerte 5.000 "Sky Miles" in segno di scuse, ma i dipendenti non hanno informato la polizia del comportamento dell'uomo. Mamma e figlia ora chiedono $ 2 milioni di danni.

