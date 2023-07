Volo da incubo, l'aereo precipita di 1.500 metri in due minuti: «La hostess volata in aria, il pilota come Top Gun»

Tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo sentito il cuore in gola a causa di qualche turbolenza in aereo. Millesimi di secondo interminabili che ci hanno fatto impaurire. Attimi interminabili che, una volta finiti ci hanno fatto tirare un sospiro di sollievo. Ecco, adesso pensate di provare quella sensazione per ben due minuti della vostra vita. Un vero e proprio incubo che hanno vissuto sulla propria pelle i 179 passeggeri del volo Allegiant 227.

Non un semplice vuoto d'aria, o una piccola turbolenza, ma uno stallo che ha portato l'aereo a precipitare in caduta libera dai 5487 metri a cui si trovava fino ai 3962, quando una manovra da vero eroe del pilota ha evitato il peggio.

CNN’s @ErinBurnett speaks with a mother and son who were aboard the Allegiant Air Flight 227, which experienced severe turbulence that required four passengers to be examined for injuries. pic.twitter.com/XIv8UJZsqd — CNN (@CNN) July 14, 2023

Aereo in stallo per due minuti: il pilota evita la tragedia

L'incubo di ogni viaggiatore è accaduto ai 179 passeggeri del volo Allegiant 227 partito dalla Carolina del Nord e diretto a St. Petersburg, in Florida, negli Stati Uniti. «Oggi il volo Allegiant 227, in rotta da Asheville, NC, a St. Petersburg, FL, è stato vittima di una serie di forti turbolenze prima dell’atterraggio», ha fatto sapere l’emittente televisiva americana CNN dando la notizia dell’accaduto.

Il volo era quasi giunto al termina, mancavano solo 15 minuti all'atterraggio e sul velivolo si stavano svolgendo le manovre di preparazione. «Una hostess - ha raccontato la signora Lisa Spriggs, dopo lo spavento vissuto - è letteralmente volata in aria, il film ‘Matrix’ è l’unico esempio che mi viene in mente per descriverlo. É rimasta lì per circa mezzo secondo poi è caduta a terra.

Un altro passeggero, invece, ha detto: «Ricordo di aver avuto la sensazione che il pilota avesse preso in mano la situazione lottando contro le turbolenze. Non so com’è andata ma per me è stato come Top Gun». Due persone e due assistenti di volo sono stati portati in ospedale per le ferite riportate, tra cui un osso della caviglia esposto.

