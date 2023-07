Torna da Ibiza e sul volo c'è solo lei: «Come essere su un jet privato, ma a 220 euro». Ecco perché è successo

di Redazione web

Una donna di ritorno da Ibiza ha ricevuto un trattamento vip completo quando si è ritrovata ad essere l'unica passeggera del suo volo. Hannah Maden-Adams, 38 anni, del Jersey è stata trattata come una celebrità sul volo da 188 sterline (220 euro).

Era stata a Ibiza per festeggiare il suo compleanno con gli amici e si aspettava di imbarcarsi su un volo di ritorno tipicamente pieno, ma ha scoperto durante l'imbarco che, a parte l'equipaggio, il suo volo era completamente vuoto.

Il volo "vip" di Hannah Maden-Adams

Scortata in auto come una celebrità, Hannah è stata trasportata personalmente dall'equipaggio del volo all'interno del suo aereo. Il suo volo era stranamente vuoto e la donna ha dichiarato di essersi sentita come una vera star sul suo jet privato.

«È stato molto surreale, ma davvero divertente: quanto spesso accade qualcosa del genere? Normalmente i voli sono pienissimi, con bambini, famiglie, gruppi di persone che parlano e ridono - ha raccontato la ragazza -. Invece, l'equipaggio ha detto che potevo scegliermi un posto qualsiasi e mettere i bagagli dove preferivo Ho scelto un posto vicino al finestrino: ho deciso di sedermi vicino alla parte anteriore perché mi piace vedere il panorama».

This afternoon I had one of the most bizarre and brilliant experiences of my life: I had an entire Blue Islands... Pubblicato da Hannah Maden-Adams su Giovedì 6 luglio 2023

Il volo di ritorno da Ibiza

Hannah Maden-Adams, che lavora come fondatrice di un'agenzia di comunicazione, giovedì 6 luglio è arrivata al check-in e il personale ha insistito sul fatto che non ci fossero voli da Ibiza diretti nella sua città, mentre alcuni dipendenti dell'aeroposto sostenevano di non averne mai sentito uno.

Ma la ragazza ha sottolineato di aver pagato per il suo volo e e che era riuscita a fare il check in. Accompagnata al gate si è resa conto di essere da sola. Un altro dipendente infatti, l'ha informata che il primo volo da Jersey per Ibiza era partito la mattina e non si aspettavano che qualcuno tornasse quel pomeriggio.

«Questo pomeriggio ho vissuto una delle esperienze più bizzarre e brillanti della mia vita: ho avuto un intero aereo passeggeri Blue Islands tutto per me da Ibiza a Jersey. Un grazie enorme ad Alistair e Harry (pilota e copilota) e Halle e Lana (equipaggio di cabina) per avermi dato un servizio di volo personalizzato a 5 stelle e per essersi preso cura di me così bene - ha scritto Maden Adams sui social -. È stata un'esperienza divertentissima e che non dimenticherò mai! Grazie anche a Ibiza Airport per avermi accompagnato all'aereo in un'auto privata e a Ports of Jersey per aver aperto il controllo della frontiera solo per me. Non ho mai provato niente di simile ed è stata una grande fine #ibizastyle per la mia fantastica breve pausa».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Luglio 2023, 19:03