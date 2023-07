Fiumicino: inaugurato il nuovo volo Roma - San Francisco

Roma e San Francisco mai così vicine. Ita Airways inaugura il nuovo volo che unirà le due città. Si è svolta oggi, infatti, la cerimonia del taglio del nastro al gate E11 dell'aeroporto di Fiumicino. A bordo del volo inaugurale di Ita Airways Roma Fiumicino - San Francisco sono presenti Presidenti, amministratori delegati e proprietari di alcuni dei principali gruppi travel italiani.

Il viaggio inaugurale è stato organizzato per far sperimentare in prima persona l'esperienza in aeroporto e a bordo del volo operato con nuovo Airbus 350 di ITA Airways e, in particolare, apprezzare i servizi offerti ed esclusivi che saranno offerti ai passeggeri delle business class.

<h2> Roma e San Francisco mai così vicine: inaugurato il volo </h2>

Il volo è stato organizzato in collaborazione con San Francisco Travel, Visit California, San Francisco International Airport e Four Seasons Hotels che hanno offerto e curato il soggiorno e i tour a destinazione. Il nuovo Roma Fiumicino - Aeroporto Internazionale di San Francisco opererà dal oggi al 30 luglio 2023 con 3 frequenze settimanali ogni martedì, sabato e domenica, con partenza da Roma alle ore 09:35 ed atterraggio a San Francisco alle ore 13:15 local time, e ritorno da San Francisco alle ore 15:15 local time e atterraggio a Roma Fiumicino alle ore 12:05. Dal 2 agosto al 30 settembre l'operativo sarà ogni mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, mentre ad ottobre l'operativo sarà ogni mercoledì, venerdì e domenica.

San Francisco è una destinazione con una rilevante contribuzione di traffico motivata dai tanti lavori di viaggio verso la città a stelle e strisce. Ita Airways inaugurando la nuova destinazione, ha soddisfatto l'elevata domanda e attesa della clientela, che ha risposto in modo positivo alla messa in vendita del volo che fin da luglio, primo mese di operatività, sta registrando tassi di riempimento molto soddisfacenti e in forte crescita.

Per il lancio della nuova destinazione, Ia compagnia aerea ha inoltre realizzato una campagna di comunicazione social con un format che parte da un semplice punto di partenza: quando le persone vogliono avere informazioni su un nuovo viaggio che stanno per intraprendere, Googlano le loro domande. Alle più frequenti curiosità degli utenti, quindi, risponderanno alcuni esperti illustri delle due città, fra cui: Geloy Conception, Violet Witchel e Kara Harms per San Francisco, Francesco Panella, Max Mariola, Giulia Latini, Alex Di Giorgio e Matteo Acitelli per Roma.

L'apertura ai voli intercontinentali

Per Ita Airways il 2023 è l'anno del grande investimento sul prodotto intercontinentale con l'apertura di nuove rotte da Roma Fiumicino verso gli Stati Uniti, oltre a quella su San Francisco, è stata inaugurata la rotta tra Roma e Washington dallo scorso 2 giugno e saranno seguite dal nuovo collegamento Roma Fiumicino - Rio De Janeiro a partire dal prossimo ottobre.