Rivelato il progetto del Campus Bio-Medico di Trigoria, Gualtieri: «Un grande polo verde a servizio del quartiere»

Il progetto del Campus Bio-Medico di Roma è in dirittura di arrivo. È stato presentato oggi in Campidoglio nell'ambito del Social Green Masterplan, con il programma di sviluppo in ottica One Health a servizio della comunità e della scienza. L’obiettivo del Campus Bio-Medico che sorgerà nella Riserva naturale di Decima Malafede è proseguire il percorso di rigenerazione urbana e trasformazione sociale, economica e ambientale della periferia di Trigoria per soddisfare la domanda di offerta formativa, servizi di cura e assistenza rivolti al territorio.

«Il Campus Bio-Medico è nato piccolo, si è sviluppato con gradualità secondo le esigenze e i bisogni della Società - spiega Carlo Tosti, presidente Università e Fondazione Policlinico Campus Bio-Medico - svolgendo le attività di formazione universitaria, attraverso tre facoltà dipartimentali con circa 3.000 studenti iscritti ai 14 corsi di laurea attivi».

«ll Campus Bio-Medico si candida a diventare un grande polo verde a servizio del quartiere - dichiara il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri - grazie a un piano di rigenerazione urbana particolarmente innovativo, che valorizza un’area bellissima».

In cosa consiste il progetto

Il programma Social Green Masterplan si inquadra all’interno di una visione ancor più ampia di Sviluppo dell’Ateneo denominato “PiùCampus 2045”, che porterà gradualmente al consolidamento dei servizi sanitari e formativi grazie anche a nuove strutture dedicate a didattica, ricerca, assistenza medica e cultura. Si tratta di una superficie di circa 90 ettari che comprende un grande parco universitario multifunzionale con residenze universitarie, attrezzature per lo sport e il tempo libero, l’inclusione e il dialogo intergenerazionale con spazi per il lavoro e l’innovazione.

Il programma prevede la predisposizione di un sistema di “parchi tematici multifunzionali”, volti a valorizzare gli spazi verdi e la biodiversità della Riserva Naturale di Decima Malafede interni all’area, in sinergia con le nuove strutture universitarie e sanitarie previste all’interno del Piano attuativo urbanistico.

