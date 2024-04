Clochard soccorso con ustioni a gambe e torace ad Anzio: «Mi hanno dato fuoco mentre dormivo e sono scappati»

di Redazione web

Un cittadino indiano di 42 anni, senza fissa dimora, è stato soccorso oggi ad Anzio, vicino Roma, con ustioni al torace e alle gambe. L'uomo è stato portato in ospedale in codice rosso ma non è in pericolo di vita. Sul posto la polizia che indaga sulla vicenda.

Il clochard ha raccontato che, tra le 9 e le 10, mentre dormiva in un giaciglio nei pressi della stazione Padiglione, è stato cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme da alcune persone che poi sono scappate. Dopo avrebbe preso un treno e, sceso a Villa Claudia, ha chiesto aiuto. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere per ricostruire con esattezza l'accaduto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Aprile 2024, 20:51

