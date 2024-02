Anzio, 58enne accoltellato in strada dopo una lite: è grave L'uomo è stato trasportato in ospedale a Anzio, in prognosi riservata







di Redazione web Un uomo di 58 anni, italiano, addetto di una ditta di autospurgo, é stato accoltellato ad Anzio, questa mattina, in via del Melograno a seguito di una lite con un altro uomo che poi si é allontanato. Il ferito é stato trasportato in ospedale a Anzio, in prognosi riservata mentre i carabinieri, intervenuti sul posto dopo una segnalazione al 112, sono impegnati nelle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri. Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Febbraio 2024, 21:15

