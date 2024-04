Carta d'identità elettronica a Roma: open day sabato 27 aprile. Ecco dove e come prenotare

di Alessia Perreca

Proseguono anche in questo fine settimana gli open day dedicati alla carta d'identità elettronica. Sabato 27 e domenica 28 (aprile) è prevista l'apertura straordinaria degli sportelli anagrafici del Municipio XI e degli ex Pit (Punti Informativi Turistici) di Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune, Piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli, 52 (attivi anche nella giornata di domenica 28).

Nel dettaglio

Sabato 27 (aprile):

Municipio XI: sede di via Portuense, 579, dalle 8 alle 16

Ex Pit: dalle 8.30 alle 16.30

Domenica 28:

Ex Pit: dalle 8.30 alle 12.30

Per poter richiedere la carta d’identità è obbligatorio prenotare l’appuntamento, a partire da venerdì 26 (aprile), dalle 9 e fino a esaurimento disponibilità, sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno: https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/

Per questo nuovo open day saranno oltre 500 le richieste di Cie che potranno essere accolte. Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti del ticket della prenotazione, di una fototessera, del precedente documento d'identità (in caso di rinnovo) e di una carta di pagamento elettronico.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Aprile 2024, 14:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA