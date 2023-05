Frecce tricolori, il volo sopra Roma per il 2 Giugno: ecco dove e quando vederle

La festa della Repubblica si avvicina e, come sempre, sale l'attesa per lo spettacolo offerto dalle Frecce tricolori. Il prossimo 2 giugno si festeggia il 77esimo anniversario della proclamazione della Repubblica italiana e a Roma ci sarà l'evento tanto atteso da tutti: la parata militare che avrà inizio in mattinata.

Frecce tricolori: ecco quando ci saranno

Le Frecce tricolori rappresentano l’eleganza e la precisione nel volo acrobatico.

