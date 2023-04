​Frecce Tricolori: l'esercitazione interrotta per l'incidente

L'impatto con un volatile, da parte di uno dei velivoli, ha imposto, nel pieno rispetto del protocollo di sicurezza, la sospensione dell'esercitazione delle Frecce Tricolori sopra la Base di Aviano, in provincia di Pordenone. All'evento stavano assistendo, questa mattina, circa 1.200 studenti e un migliaio di adulti, per festeggiare il centenario dell'Aeronautica militare.

Lo scontro in quota - secondo quanto ricostruito finora - è stato superficiale e non ha riguardato il motore, ma in questi casi le disposizioni prevedono l'immediato rientro alla base di Rivolto, dove il velivolo è stato ispezionato escludendo danni. Nel pomeriggio potrà regolarmente prendere parte alla seconda esercitazione di giornata sulle consuete rotte friulane.

Lo show ad Aviano



Quanto al «mini air show» sopra Aviano, è durato circa metà del previsto, dal momento che l'intera formazione ha seguito il «gregario» nel rientro anticipato una volta accertato il problema. Lo speaker ufficiale della manifestazione ha informato i presenti, sottolineando come in nessun momento ci sia stato pericolo per il pilota, per il pubblico o per la popolazione residente in zona.