Ubriaco alla guida e fermato dalla polizia, chiama il papà: lui viene a prenderlo ma aveva bevuto più di lui

Va a prendere il figlio "pizzicato" con un tasso alcolemico oltre il limite ma... non è stata decisamente una buona idea. È quanto accaduto nella notte a un 30enne che è stato fermato dalla polizia stradale, durante un controllo effettuato in via San Marco a Padova. L'uomo aveva nel sangue un tasso alcolico pari a 0,62: 0,12 sopra il limite concesso dalla legge.

Così, ha deciso di chiamare il padre per farsi venire a prendere. Peccato che il papà avesse un tasso alcolico quasi il doppio rispetto al figlio: era ancor più ubriaco.

In tutto sono stati controllati 23 conducenti e ritirate 7 patenti. Tra queste anche quella di un 30enne, che aveva un tasso alcolico pari a 0.62. Il giovane ha chiamato il padre per farsi venire a prendere. Come di consueto i poliziotti hanno effettuato l'alcol test anche all'uomo ed è venuto fuori che aveva un tasso di 1.10, quasi il doppio rispetto al figliolo.

