Paura al bingo, uomo perde alle slot e diventa una furia: minacce ai dipendenti con un coccio di bottiglia

Terrore al bingo. Un uomo, ubriaco, minaccia con un coccio di bottiglia il personale di un bingo dove aveva appena perso alle slot machine. Non contento, l'aggressore ha anche tentato di rubare quattro birre. È accaduto nella notte, attorno alle 3, quando nella sala gioco di via Gabriello Chiabrera, a Roma.

Paura alla sala slot

All'arrivo dei carabinieri della Stazione San Paolo, l'uomo, un 33enne romano, ha prima consegnato ai militari la bottiglia per poi aggredirli e minacciarli alla richiesta dei suoi documenti. L'intervento di un'altra pattuglia del Nucleo Radiomobile, dotata di taser, ha riportato alla calma l'uomo. Identificato è stato accompagnato in caserma e arrestato per rapina.

