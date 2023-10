Elisabetta Canalis torna a Los Angeles, il cane con lei sul volo: l'attacco alla compagnia aerea

di Redazione web

Elisabetta Canalis, da sempre, si batte per contrastare la violenza contro qualsiasi specie animale, in particolare contro l'abbandono dei cani, animali che le sono molto cari. L'ex velina, quindi, quasi ogni giorno, posta su Instagram video protesta o reel in cui cagnolini maltrattati vengono salvati da alcune associazioni. Nelle sue ultime storie ha pubblicato un articolo che racconta la storia di una signora che voleva viaggiare in aereo con il suo amico a quattro zampe e, per questo, è stata cacciata. Elisabetta ha deciso di "vendicarsi" per lei.

La "vendetta" di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha trascorso quattro settimane in Italia dove ha svolto diversi lavori che la vedevano come protagonista. L'ex velina ha registrato alcune storie in aereo in cui spiega che a Los Angeles mancano ben 12 ore di volo. Poi, ha pubblicato un articolo che racconta che una signora americana ha denuciato su TikTok ciò che le è capitato: a bordo di un aereo della Southwest Airlines, che era in partenza da Colorado Spring, Colorado, Stati Uniti, aveva portato con sé il suo cagnolino dentro al trasportino. Quando gli assistenti di volo si sono accorti che con lei c'era l'amico a quattro zampe, l'hanno invitata a scendere dal velivolo. Elisabetta, da buona amante dei cani quale è, ha quindi pensato che non sia giusto che i cani vengano stipati in stiva dove soffrono e, addirittura, perdono la vita dalla paura, perciò, ha nascosto il suo cagnolino sotto il sedile e, poi, filmando mentre lo accerezza, ha taggato il profilo Instagram della compagnia aerea.

La perdita della cagnolina Mia

Qualche giorno fa, Elisabetta Canalis ha perso la sua cagnolina Mia di 16 anni e, allegando alcune dolci foto che mostrano anche Skyler Eva appena nata, le ha scritto un pensiero: «Ciao Mia, piccola grande guerriera.

