Elisabetta Canalis dedica il post a Roma: «Eterna come lei»

di Redazione web

Elisabetta Canalis, in questi giorni, ha lavorato in Italia, precisamente a Roma, dove ha scattato moltissime foto e si è divertita insieme al suo staff. La showgirl ha dedicato la serie di scatti alla città eterna e i fan, come al solito, sono rimasti estasiati dalla sua bellezza. In quest'ultimo periodo, l'ex velina ha viaggiato spesso in Italia, toccando la Puglia e, prima ancora, Milano.

Il post Instagram di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha postato una serie di foto che raccontano il suo ultimo soggiorno a Roma. La showgirl indossa pantaloni simil pelle marroni e un corpetto di jeans, poi, è in sala trucco e, infine, è su una terrazza soleggiata e, abbagliata dal sole, ha gli occhi chiusi. La showgirl ha sempre dichiarato di amare la città eterna e, infatti, a corredo dei nuovi scatti ha semplicemente scritto: «Roma».

Inutile dire che il suo post ha riscosso moltissimo successo, dato che, ha raccolto tantissimi like e commenti. Qualcuno ha scritto: «Eli... eterna come questa città», «La regina di Instagram sei te» oppure «Più vai avanti con l'età e più diventi bella, è incredibile».

Elisabetta Canalis e i viaggi di lavoro

Come dichiarò al podcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta, Elisabetta Canalis è spesso fuori casa per lavoro e, ogni volta che si allontana dalla sua bambina Skyler Eva che rimane a Los Angeles, soffre molto. Infatti, negli anni, l'ex velina è diventata una mamma molto attenta e premurosa e, infatti, quando finisce di scattare, riprende subito il primo volo per tornare negli Stati Uniti dalla figlia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Ottobre 2023, 13:34

