Elisabetta Canalis in Puglia, supersexy tra i trulli di Ostuni: «Il pasticciotto regna». Ma i fan notano altro

di Redazione web

Elisabetta Canalis è tornata di nuovo in Italia. Dopo la Fashion Week di Milano, la showgirl era volata a Los Angeles dalla sua bambina Skyler Eva e, trascorso qualche giorno negli Stati Uniti, è stata costretta a riprendere un aereo per l'Italia per alcuni impegni lavorativi. Ora, infatti, si trova in Puglia a Ostuni dove sta scattando diversi shooting fotografici e, ovviamente, tra una pausa e l'altra, non possono mancare i pasticciotti. I suoi fan, però, si sono complimentati per ben altro.

Il post Instagram di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis è molto attiva sul proprio profilo Instagram e, ogni giorno, tiene aggiornati i suoi follower su ciò che fa e sui suoi progetti lavorativi. Nel suo ultimo post, racconta il suo viaggio e il suo shooting fotografico a Ostuni e, a corredo della serie di foto e video, come didascalia ha aggiunto: «Il pasticciotto regna». Infatti, Elisabetta, al termine degli scatti, se ne gusta uno.



I suoi fan, però, non si sono concentrati proprio sul morbido dolcetto, bensì, sulla sensualità dell'ex velina che, stando a quanto qualcuno di loro scrive, diventa sempre più sexy.

Elisabetta Canalis viaggia moltissimo per lavoro e nel corso di varie interviste ha dichiarato che l'Italia è uno dei Paesi in cui si reca più spesso perché, oltre al fatto che in Sardegna viva la sua famiglia, ha anche molti progetti lavorativi in ballo. Comunque sia, da diversi anni, l'ex velina vive negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles dove ad attenderla c'è sempre la sua bambina Skyler.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Ottobre 2023, 16:11

