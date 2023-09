Elisabetta Canalis senza trucco: «Ciao Italia». Il selfie allo specchio e la tenera dedica a Skyler

di Redazione web

Elisabetta Canalis, dopo alcuni giorni trascorsi in Italia, e precisamente a Milano per la Fashion Week, sta ritornando a Los Angeles, Stati Uniti, dove vive stabilmente ormai da anni e dove, ad aspettarla, c'è la sua bambina Skyler Eva. La showgirl ha sempre detto che, nonostante viaggi molto per lavoro, lei e la figlia hanno un legame indossolubile e lo si vede anche dai social nei quali posta sempre molte storie in sua compagnia.

Elisabetta Canalis sexy su Instagram, il commento (da ridere) di una fan: «Quel completino su di me...»

Elisabetta Canalis, le foto prima della Fashion Week conquistano i fan: «Più bella adesso di quando avevi vent'anni»

La storia Instagram di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha pubblicato una storia Instagram in cui si trova nel bagno dell'aeroporto e sta per ripartire alla volta di Los Angeles. L'ex velina, che indossa una semplice t-shirt bianca e dei pantaloni della tuta ed è senza trucco, si scatta un selfie e saluta l'Italia scrivendo semplicemente: «Ciao» e aggiungendo l'emoticon di un aereo.

Nella storia successiva, poi, Elisabetta pubblica un collage di foto che ritraggono alcune facce buffe della sua bambina Skyler Eva e scrive: «Non vedo l'ora di tutto questo». Infatti, anche durante la sua intervista al podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante, la showgirl aveva detto che ogni volta che si allontana dalla figlia, le manca sempre molto e la chiama tantissime volte durante il giorno.

La Fashion Week di Elisabetta

La Fashion Week di Elisabetta Canalis è stata ricchissima di impegni. La showgirl, infatti, oltre ad avere partecipato a innumerevoli sfilate, ha anche posato per alcuni servizi fotografici e ha sfoggiato look sexy e mozzafiato ricevendo moltissimi complimenti dai suoi fan.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 09:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA