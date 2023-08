Elisabetta Canalis e la rabbia social per gli incendi in Sardegna: «Rinchiudeteli a vita»

di Redazione web

Elisabetta Canalis è rientrata da poco negli Stati Uniti, dove vive stabilmente con la sua bambina Skyler Eva, dopo un periodo di vacanza trascorso in Sardegna insieme alla sua famiglia. L'ex velina ha sempre dichiarato di essere molto legata alla sua terra di origine e proprio per questo motivo, nelle sue ultime storie Instagram, ha pubblicato alcuni video che mostrano gli incendi divampati oggi, domenica 6 agosto.

La rabbia di Elisabetta Canalis

In queste ore in Sardegna si sta combattendo contro le fiamme e i roghi che da oggi pomeriggio continuano a esplodere nell'area nord est dell'isola, quella che si estende da Posada a Siniscola, anche se, brucia anche il sud. Al momento, si stima che le province più colpite siano Cagliari e Nuoro. La Sardegna è un luogo molto caro a Elisabetta Canalis che, infatti, nelle proprie storie Instagram ha espresso tutta la propria rabbia, il proprio dolore e la tanta incredulità per ciò che sta accadendo. Prima ha pubblicato un video in cui alcuni pastori cercano di mettere in salvo dei greggi di pecore e, poi, un altro filmato sopra al quale ha scritto: «Questo sta succedendo da ore nella mia isola. Prego che le persone e gli animali siano messi al sicuro e che i responsabili vengano chiusi in carcere a vita».

Al momento non si conosce ancora l'origine degli incendi, comunque sia, il ministro Tajani su Twitter si è espresso: «Governo non lascerà soli i territori colpiti.

Elisabetta Canalis e l'amore per la Sardegna

Elisabetta Canalis, come ha più volte ribadito, è molto legata alla sua terra di origine, ovvero la Sardegna, e ogni volta che gli impegni di lavoro glielo permettono, cerca sempre di tornarci insieme alla sua bambina Skyler Eva.

