Elisabetta Canalis e quel desiderio di Skyler Eva, l'attacco choc: «Non si insegnano certe cose ai bambini»

Elisabetta Canalis è solita postare poche foto in cui si vede chiaramente la sua bambina Skyler Eva: l'ex velina, infatti, non vorrebbe esporla troppo sui social. Nell'ultimo post pubblicato, però, la protagonista è proprio la figlia della showgirl sarda. Il video è piaciuto alla maggior parte dei follower di Elisabetta, anche se, qualcuno ha avuto da ridire sul comportamento della bambina. Ecco cosa è successo.

Il post Instagram di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha pubblicato un post in cui riprende sua figlia Skyler Eva intenta a esprimere un desiderio con un soffione (tipico fiore associato ai desideri). La bambina soffia sul fiore e i suoi petali leggeri volano via ma uno finisce in bocca a Skyler che cerca di farlo uscire finché non è costretta a sputarlo a lato della strada. In sottofondo, Elisabetta ride per l'imprevisto capitato alla figlia.

Alcuni follower non hanno gradito il comportamento della mamma che, invece, di riprendere Skyler, se la ride. Qualcuno ha commentato così: «Non trovo nulla di bello o divertente in una bambina che sputa per terra.

I comportamenti poco educati si apprendono proprio a quell’età…», «Non proprio una signorina» oppure ancora «Bene, ma non benissimo».

Elisabetta Canalis e la separazione

Elisabetta Canalis arriva da un momento molto delicato della propria vita, da poco, infatti, si è separata dal chirurgo Brian Perri. I due si sono sposati nel 2014 e la showgirl avrebbe motivato la scelta del divorzio parlando di "differenze inconciliabili".

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Luglio 2023, 15:49

