Elisabetta Canalis, il selfie "dal basso" bocciato dai fan: «Sei volgare, brava l'estetista che ti ha fatto l'inguine»

di Redazione web

Elisabetta Canalis è molto attiva sui propri profili social e, infatti, ogni giorno pubblica storie e foto che raccontano ai fan ciò che sta facendo. L'ex velina, ormai, vive stabilmente negli Usa a Los Angeles e, dopo la separazione dal marito Brian Perri, vuole solo dedicarsi alla sua bambina Skyler Eva e alle sue passioni, tra cui lo sport. Elisabetta, infatti, tiene molto ai suoi allenamenti e i risultati si vedono, dato che, a 44 anni è in splendida forma. Proprio per questo, quindi, non disdegna foto in bikini, anche se, i fan non ci sono andati proprio leggeri con i commenti sotto all'ultimo post.

Il post Instagram di Elisabetta Canalis

Nell'ultimo post che Elisabetta Canalis ha pubblicato su Instagram ha raccolto una serie di foto che racchiudono alcuni momenti degli ultimi giorni. Due scatti, in particolare, hanno attirato l'attenzione dei fan che, prontamente, hanno commentato. Nella prima foto, Elisabetta si fotografa dal basso verso l'alto, mettendo in bella vita la mutanda del costume da bagno, mentre, nella seconda, lascia intravedere quanto sia succinto il suo bikini. I suoi milioni di follower hanno apprezzato molto lo scatto della showgirl, anche se, in molti non hanno gradito. Qualcuno, infatti, ha commentato: «Elisabetta stai scendendo sempre più in basso...

Elisabetta Canalis e i social

Elisabetta Canalis posta moltissii contenuti sui propri canali social e, infatti, è seguita con molto amore da moltissimi fan (il suo profilo ne conta 3,5 milioni). Inoltre, l'ex velina di Striscia la Notizia pubblica tanti scatti e video anche insieme alla sua bambina Skyler Eva.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Giugno 2023, 16:29

