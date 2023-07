Elisabetta Canalis, le foto sexy in spiaggia. Fan sarcastici: «Altra giornata stressante?»

di Redazione web

Elisabetta Canalis sta trascorrendo le sue vacanze estive ad Alghero in Sardegna e con lei ci sono alcuni amici e la sua bambina Skyler Eva. L'ex velina posta molti video, post e storie per mostrare ai suoi follower come trascorre le giornate e i suoi contenuti riscuotono molto successo, dato che, raccolgono sempre molti like e commenti. A volte, però, può succedere che i suoi fan storcano il naso come è capitato sotto l'ultima serie di foto pubblicata da Elisabetta sul proprio profilo Instagram.

Il post Instagram di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha pubblicato una serie di foto sul proprio profilo Instagram in cui mostra come trascorre le sue giornate e il modo in cui si sta godendo le sue vacanze estive. La showgirl, prima si mostra con un bikini sexy, poi mentre abbraccia e coccola la sua piccola Skyler e, poi, stesa a bordo piscina con lo sguardo fisso verso l'obiettivo.

Le foto hanno raccolto molti like e commenti in poco tempo, anche se, qualcuno ha avuto da ridire.

Le vacanze di Elisabetta Canalis

Come dichiarato da lei stessa al podcast "Mamma Dilettante" di Diletta Leotta, Elisabetta Canalis viaggia spesso per lavoro ma, una cosa è certa: le sue vacanze estive le passa in Sardegna con i suoi affetti di sempre e a lei più cari.

