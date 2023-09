Elisabetta Canalis, le foto prima della Fashion Week conquistano i fan: «Più bella adesso di quando avevi vent'anni»

di Redazione web

Elisabetta Canalis non smette mai di sorprendere i suoi fan con scatti che la ritaggono sotto svariate vesti: sexy, casual, al mare con la sua Skyler Eva o mentre indossa i guantoni di boxe. Comunque sia, l'ex velina continua a riscuotere moltissimo successo con le sue foto social e, ogni volta, che si mostra ai fan, questi ultimi le riservano sempre grandi complimenti per la sua bellezza. Sotto al suo ultimo post un post alcuni utenti le dicono che sta cambiando in meglio.

Il post Instagram di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram per far sapere ai suoi follower che è arrivata a Milano per assistere alla prossima Fashion Week che si terrà dal 19 al 25 settembre.

Nella seconda serie di immagini, invece, Elisabetta Canalis è molto più elegante. Indossa un completo cut out di colore nero. La didascalia a corredo delle foto è: «Dritta verso l'aperitivo», con l'emoticon con gli occhiali da sole. I suoi follower pensano che sia davvero bellissima e gliel'hanno fatto sapere con i commenti.

I commenti dei fan

I fan di Elisabetta Canalis sono sempre aggiornati su ciò che fa e la seguono molto appassionatamente, come dimostrano i numerosi commenti sotto a ogni post. Sotto le ultime foto che ha pubblicato, qualcuno ha scritto: «Sei più bella adesso di quando avevi vent'anni»; «Una donna semplicemente meravigliosa»; «Sempre troppo sexy!». Insomma un dato è certo: secondo gli utenti, più tempo passa e più l'ex velina diventa bella.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Settembre 2023, 15:44

