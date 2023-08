Elisabetta Canalis e il suo "remix 2023", i fan: «Sei la donna perfetta»

di Redazione web

Elisabetta Canalis continua a fare "impazzire" i suoi fan e follower su Instagram. L'ex velina sarda, infatti, è molto attiva sul proprio profilo social nel quale posta moltissimi contenuti sexy che riscuotono davvero tanto successo. La showgirl è da poco ritornata negli Stati Uniti, dove vive stabilmente con la sua bambina Skyler Eva, le due hanno trascorso parte delle vacanze estive in Sardegna, terra di Elisabetta, e si sono molto divertite, come testimoniano le foto Instagram. Proprio sulla piattaforma, nelle scorse ore, la showgirl ha postato una serie di foto super hot.

Elisabetta Canalis, foto sexy e i suoi fan impazziscono: «Ti prego, basta»

Le 10 vip italiane più desiderate: ecco chi sono. C’è anche Marta Fascina

Il post Instagram di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis conta tre milioni e mezzo di follower su Instagram e tutti la seguono molto appassionatamente: ogni suo post o video colleziona migliaia di like e commenti. Così, è successo anche per l'ultima serie di foto pubblicata, in cui la showgirl si mostra in diverse vesti: super sexy, casual, mamma felice oppure in vacanza. A corredo degli scatti, Elisabetta ha scritto: «Remix del 2023» che, per lei, è stato un anno abbastanza impegnativo sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista sentimentale. Infatti, i vari impegni di lavoro l'hanno portata spesso a viaggiare, mentre, per quanto riguarda la sfera sentimentale, proprio nel mese di luglio ha formalizzato il divorzio dall'ormai ex marito Brian Perri, uscendo, poi, allo scoperto con il nuovo compagno Georgian Cimpeanu, suo allenatore.

I commenti dei fan

Sotto il post che, in qualche modo, Elisabetta Canalis dedica al suo 2023, sono apparsi migliaia di commenti. Qualche suo fan le scrive: «Sei la donna perfetta», «Da sempre e per sempre la migliore in circolazione» oppure ancora «Ogni volta che ti vedo mi fai impazzire».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Agosto 2023, 09:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA