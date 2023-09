Elisabetta Canalis, gli stivaletti diventano un caso: la foto galeotta

di Redazione web

Elisabetta Canalis ha trascorso diversi giorni in Italia e più precisamente a Milano dove ha partecipato a varie sfilate ed eventi legati alla Fashion Week, da poco terminata. Una volta concluso il suo soggiorno nel Bel Paese, l'ex velina è ripartita alla volta di Los Angeles dove vive stabilmente insieme alla sua bambina Skyler Eva. Negli Stati Uniti, però, Elisabetta ha avuto un po' di nostalgia dell'Italia e, quindi, ha pubblicato un nuovo post Instagram.

Il post Instagram di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha pubblicato una serie di nuove foto sul proprio profilo Instagram e come didascalia ha scelto di scrivere questo pensiero: «Briciole degli ultimi giorni a Milano».

Il post ha riscosso moltissimo successo tra i suoi fan più affezionati che le hanno rivolto tantissimi complimenti. Ad esempio, qualcuno ha scritto: «Sei la più bella d'Italia», «Molto meglio di tantissime ventenni di oggi» oppure ancora «Ma un difetto ce l'hai? Chiedo per un amico».

Qualcuno, però, ha anche avuto da ridire su Elisabetta e, in particolare, sui suoi stivaletti. Qualche utente, infatti, ha scritto: «Mamma mia, le scarpe sul divano non si possono vedere» oppure, dato che, la showgirl si batte continuamente per gli animali, un ragazzo ha commentato: «Vorrei sapere di che materiale sono gli stivaletti... incoerente».

Elisabetta e la nostalgia dell'Italia

Nonostante il fatto che, Elisabetta Canalis abbia sempre dichiarato che vivere a Los Angeles le piace molto, torna sempre davvero volentieri anche in Italia, suo Paese d'origine e che le ha regalato la notorietà. L'ex velina, ad esempio, ha trascorso quasi tutta l'estate in Sardegna.

