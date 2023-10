Elisabetta Canalis, che festa per gli 8 anni di Skyler: «Evviva i compleanni dei bambini»

di Redazione web

Elisabetta Canalis ha festeggiato gli otto anni della sua bambina Skyler Eva, nata dal matrimonio con l'ormai ex marito Brian Perri. La showgirl ha voluto organizzare una festicciola in casa per la figlia e tutti i suoi amichetti e ha documentato tutto sui propri profili social, in particolare su Instagram dove ha postato moltissime storie. Inoltre, Elisabetta, qualche giorno fa, aveva dedicato delle parole dolcissime a Skyler in occasione del giorno del suo compleanno, ovvero il 29 settembre.

La festicciola per Skyler Eva

Elisabetta Canalis, come ogni mamma che si rispetti, ha sempre detto che la persona più importante della sua vita è la sua bambina Skyler Eva e, per questo, desidera sempre renderla felice e sorridente. Quindi, le ha organizzato una festicciola con tutti gli amichetti e ha, poi, postato tutti i video su Instagram. Al momento della torta, l'ex velina e l'ex marito Brian Perri hanno cantato la canzoncina "Happy Birthday" alle spalle della loro bambina che, affianco, aveva tutti i suoi amichetti. I due genitori erano davvero emozionanti e contenti.

Poi, Elisabetta ha pubblicato un'altra storia in cui mangia una coppetta di gelato al cioccolato e, a corredo della foto, ha scritto: «Evviva i compleanni dei bambini».

La dedica a Skyler

Il giorno del compleanno di Skyler Eva, Elisabetta Canalis ha postato alcuni selfie con la sua bambina e ha scritto: «Auguri Skyler, 8 anni di vita trascorsa insieme in cui tu hai reso quelle della tua mamma e del tuo papà speciali e bellissime. C’è una canzone di Lauryn Hill che mi torna in mente spesso quando penso a te, a come, proprio a noi, sia capitata la fortuna di averti».

