Elisabetta Canalis in sexy posa con il cuscino, Antonella Clerici: «Sempre più bella». E il dettaglio non passa inosservato

di Redazione web

Elisabetta Canalis, in questo momento, si trova in Italia perché sta scattando vari shooting. Nelle scorse ore, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcuni scatti realizzati e anche dei contenuti che mostrano il "dietro alle quinte". Il suo post ha riscosso moltissimo successo tra i fan che riservano moltissimi complimenti ad ogni sua foto e che, anche questa volta, hanno notato un dettaglio sexy. Anche Antonella Clerici ha commentato la serie di immagini che Elisabtta ha postato.

Il post Instagram di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis, nei giorni scorsi, è stata a Ostuni, in Puglia, per scattare una campagna fotografica e nel suo ultimo post Instagram, ha raccolto un po' di foto e ha scritto: «In viaggio verso nuove avventure. Roma arrivo!». Il post è piaciuto molto ai suoi follower, ma una foto in particolare ha catturato la loro attenzione. Si tratta dello scatto in cui l'ex velina regge un cuscino che le copre il busto e che non permette di vedere se indossi o meno il bikini. In molti hanno commentato il post alludendo alla bellezza della foto in particolare: «Eli sei bella in tutte le foto ma quella con il cuscino...» oppure «Quanto vorrei essere quel cuscino».

Tra i commenti è spuntato anche quello di Antonella Clerici che ha scritto: «Diventi grande e sempre più bella», con tanto di cuore rosso.

Elisabetta Canalis è in Italia da sola, la sua bambina Skyler è rimasta a Los Angeles, Stati Uniti ed è presumibilmente con il papà Brian Perri. Quando la showgirl è stata ospite di Diletta Leotta al podcast Mamma Dilettante aveva dichiarato che, ogni volta che si allontana da casa, la sua piccola le manca moltissimo e, per questo, la tartassa di chiamate e messaggi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 09:28

