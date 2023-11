Paura sul volo da New York, lo zaino del cantante star del talent tv esplode: caos a bordo, evacuato l'aereo

di Redazione web

Panico su un volo JetBlue in partenza il 30 ottobre dall'aeroporto di New York e diretto in Florida. A far scattare l'allerta in cabina, l'esplosione dello zaino di un passeggero, che ha preso fuoco facendo temere il peggio. A raccontre quanto accaduto, lo stesso protagonista della vicenda - che per fortuna si è conclusa senza troppi danni - attraverso i suoi seguitissimi canali social: il passeggero in questione è il cantante Jimmy Lee, concorrente della 18esima edizione di American Idol, che vanta oltre un milione di follower solo su Instagram.

L'incendio in aereo

Jimmy Lee ha pubblicato il video dei momenti successivi all'esplosione del suo zaino e raccontato cosa è successo. «Subito dopo essermi addormentato, prima del decollo, sono stato svegliato da un'improvvisa e terrificante ondata di caldo, apparentemente sparato verso il mio viso. Ho subito aperto gli occhi e ho notato il mio zaino, che inizialmente era infilato sotto la mia poltrona, che era diventato una palla di fuoco». Grazie alla prontezza di riflessi, Lee ha spinto lo zaino per terra e lo ha calpestato per evitare che l'incendio si estendesse. «Con l'aiuto del personale di volo e dell'acqua, l'incendio è stato contenuto. Tuttavia, vista la gravità della situazione, tutti hanno dovuto evacuare l'aereo per un'indagine approfondita».

Come si può vedere dalle immagini diffuse dal cantante, alla vista dell'incendio tutti i passeggeri si sono alzati dai posti ed è scoppiato il caos, ma è stato di breve durata grazie al personale che ha saputo domare le fiamme.

La causa dell'incidente

Da parte sua, Levy ha riportato ustioni alle mani, anche se non gravi, e ha poi riferito che l'incendio era stato causato da un caricabatterie portatile che si era surriscaldato.

