Due aerei si scontrano durante il decollo, le urla dei passeggeri sul volo Ryanair: il video choc

Qualcuno ha approfittato del ponte del primo novembre per farsi qualche giorno fuori e magari prendere un volo ed esplorare qualche città europea, per esempio Madrid. Tuttavia, per alcuni di loro il rientro è stato alquanto burrascoso, e non perché effettivamente l'aereo abbia dovuto farsi strada nel maltempo, ma per un incidente durante il decollo, quando l'aereo stava ancora procedendo sulla pista per prendere velocità.

Lo scontro tra gli aerei Ryanair e lo stop al decollo

L'aereo Ryanair in partenza da Madrid, in Spagna, sarebbe dovuto arrivare a Bologna poco dopo le 18 del primo novembre. Mentre si apprestava a decollare, tuttavia, l'ala si è scontrata contro un altro velivolo della stessa compagnia, causando un serio danno e un rumore tanto forte da far spaventare i passeggeri, i quali hanno iniziato a urlare in preda al terrore.

In seguito all'incidente, l'aereo si è fermato e i passeggeri, nessuno dei quali è rimasto ferito, sono stati fatti scendere.

Il video di una ragazza a bordo dell'aereo che si è scontrato con l'altro mostra il danno all'ala e le lunghe attese in aeroporto. Molti utenti hanno fatto presente di non essere affatto sorpresi dell'accaduto, dopo aver letto di quale compagnia aerea si trattasse, mentre altri si dicono spaventati alla prospettiva di dover volare a breve con Ryanair.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Novembre 2023, 11:24

