Volo Ryanair per andare a mangiare una pizza. La famiglia inglese: «Più economica a Pisa che a Londra»

Una mamma inglese è soddisfatta di aver prenotato il suo volo Ryanair per sé e i suoi due figli, direzione Italia, «solo per mangiare una pizza». La donna, originaria di Sheffield, adora viaggiare ed è contenta di portare i suoi figli in giro per il mondo, ma a volte, il costo è così eccessivo che «risulta più economico andare in italia». Roxanne Balciunas, con i piccoli Cherry, di sei anni e Tayo di 14 anni, hanno viaggiato con lo stesso metodo anche tra cittadine in Belgio e capitali europee come Amsterdam, fino ad arrivare a Pisa, «solo per 24 ore».



«24 ore a Pisa»

La mamma inglese ha deciso di portare i suoi figli in Italia per sole 24 ore per esplorare e gustare del buon cibo. Roxanne è andata a prendere i suoi figli a scuola per prendere un volo Ryanair dall'aeroporto di Manchester, direzione Pisa, al costo di 39 sterline ciascuno, cioè poco meno di 45 euro. La famiglia ha pernottato in un hotel da 172 euro a notte, per una tripla. Dopo la notte di riposo, hanno trascorso il giorno successivo esplorando la città, tra pizza e gelato, prima di tornare a casa con un volo alle 18.

«Più economico che andare a Londra»

A raccontare la loro storia è il DailyStar che ha spiegato che quest'estate alla famiglia inglese è convenuto viaggiare in questo modo, poche ore in città europee, piuttosto che restare in Inghilterra e visitare città come Londra. Il costo medio di un volo in economy da Sheffield a Londra è di circa 150 euro.

«È un'alternativa più economica - ha rivelato la donna -. Se dovessimo andare in un parco a tema costerebbe un paio di centinaia di sterline al giorno con cibo, viaggio e biglietti. Andare a Pisa era decisamente più economico di un viaggio a Londra». Il costo totale della loro avventura italiana? Sommando volo, alloggio e il pranzo, il viaggio non è costato più di 350 euro e hanno anche raccontato di essere risciuti a vedere gratuitamente la Torre di Pisa e il Museo dell'Opera del Duomo. «Abbiamo gustato la pizza mentre eravamo lì. Era ricoperta di salame e peperoni e mio figlio ha detto che era la migliore pizza che avesse mai mangiato», ha concluso Roxanne.

