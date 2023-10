Non ci sono cuochi, il ristorante "Da Bibe" rischia la chiusura. Il proprietario: «Stipendio da 1.600 euro, ma non trovo nessuno»

di Redazione web

Firenze, come tante altre città d'arte in Italia, è ricca di ristoranti storici, che offrono da anni delizie culinarie legate alla tradizione. Uno di questi locali, Da Bibe, ha da poco compiuto 150 anni: un traguardo storico che, però, potrebbe essere l'ultimo. Lo storico ristorante, infatti, è a rischio chiusura, perchè il titolare non riesce a trovare un nuovo cuoco.

Come riporta il Corriere, a partire dal 17 ottobre il locale non avrà più cuoco, e il proprietario, Matteo Baudone, non sta riuscendo a trovare un degno sostituto.

Cameriera lascia l'Italia e si trasferisce in Australia: «Guadagnavo 6 euro l'ora, ora dirigo uno dei migliori ristoranti»

Scontrini pazzi, granchio da 786 dollari a cena: i turisti chiamano la polizia. Il ristoratore: «Il conto è corretto»

L'appello del titolare

I problemi del ristorante sono iniziati un anno fa, quando Matteo Baudone ha cominiciato a cercare un aiuto cuoco: il contratto è buono, si parte da 1.200 euro nette al mese, per 35 ore a settimana.

Nelle settimane scorse, poi, l'ennesima batosta: il cuoco che lavora al Da Bibe da 11 anni ha annunciato di voler andare via. E ha dato 1 mese di preavviso. Per il nuovo cuoco l'offerta è, per 45 ore settimanali, di 1.600 euro al mese, che arrivano a 1.800 euro d’estate. «Il problema è che ormai di ristoranti ce ne sono troppi, Firenze è diventata un mangificio, con anche tante realtà improvvisate che aprono e chiudono in un baleno. Ma, nei fatti, chi sa cucinare ormai è diventato merce rara», dice il proprietario.

La ricerca, al momento, non ha dato alcun risultato, come ha raccontato il titolare: «In tre settimane di ricerca non siamo a più di una decina di potenziali contatti, che in realtà si sono tramutati in appena tre colloqui, con cuochi con cui non siamo neppure arrivati a parlare di soldi. Evidentemente avranno preferito altre situazioni».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Ottobre 2023, 10:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA