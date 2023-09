Scontrini, pagano un granchio a cena 786 dollari: i turisti chiamano la polizia. Il ristoratore: «Il conto è corretto»

di Redazione web

Un altro caso di scontrini pazzi. Una cena molto costosa, finita con una chiamata alla polizia per denunciare la truffa. Ora la risposta su facebook del ristorante, che smentisce quanto detto dal cliente. L'ennesima lite a tavola arriva da Singapore, dove un turista si è lamentato del conto ricevuto dopo aver ordinato un granchio.

La discussione

£786 per un granchio: questo il conto ricevuto da Junko Shinba, turista giapponese in vacanza a Singapore, a cena con tre amici nel ristorante Seafood Paradise. Un prezzo spropositato secondo Shinba e i suoi amici, che non si aspettavano un intero granchio cucinato solo per loro, né tantomeno che avrebbero pagato in base al peso del granchio. Per questo motivo, la chiamata alla polizia e la decisione di non pagare.

Dopo le accuse ricevute, però, il ristorante si è rivolto ai social media per riportare la sua versione, condividendo video e immagini che mostrano il momento in cui il personale avrebbe spiegato il prezzo in dettaglio ai quattro turisti.

«Siamo profondamente turbati dalle affermazioni inesatte fatte da questo gruppo di clienti, apparentemente mirate a offuscare la reputazione del nostro ristorante e del nostro personale, che ha comunicato due volte ai clienti che il prezzo dell'Alaskan King Crab era lo stesso dello Scotland Snow Crab, indicando al contempo il menu. Il personale ha inoltre informato i clienti che il peso totale del granchio reale dell'Alaska era di 3,5 kg».

Un fatto confermato anche dalle riprese delle telecamere a circuito chiuso, che mostrano chiaramente un membro del personale mentre indica un menu sul tavolo.

In segno di buona volontà, il direttore del ristorante aveva anche offerto uno sconto di 107 dollari (equivalenti a 400 grammi di granchio reale dell'Alaska). Numerosi i messaggi di supporto ricevuti sotto al post di Facebook, che ha totalizzato 1549 commenti e 4004 reazioni.

