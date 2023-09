Panino al prosciutto a 15,95 euro, il prezzo "salato" in aeroporto è virale: «Pensavo fosse per tutto il vassoio»

di Redazione web

Non è una novità che il prezzo del cibo, così come di qualsiasi altro prodotto, negli aeroporti sia molto più alto che nei supermercati e - a volte - nei ristoranti. Del resto, siamo reduci dall'estate degli scontrini folli. Eppure la foto di un panino al prosciutto crudo in vendita allo scalo spagnolo di Siviglia ha scatenato il dibattito online, tra commenti ironici e indignati allo stesso tempo.

Panino in aeroporto a 15,95 euro

La foto, pubblicata su X, parla da sola: una baguette (pallida) al prosciutto iberico di Salamanca al prezzo di 15,95 euro. «Panini all'aeroporto.

Bocadillos en el aeropuerto

🤣🤣🤣no se si pedir un préstamo.

¡¡Que disparate!! pic.twitter.com/5wwWXHd1Tn — Chari (@Chari31657881) September 18, 2023

I commenti

La foto ha scatenato le reazioni degli utenti, con più di 150mila visualizzazioni e 1000 condivisioni. «Ma devono essere i 4 panini», sottolinea un utente. «Pensavo fosse per l'intero vassoio», risponde l'autrice del post, che in un commento successivo scrive che preferisce «patire la fame» piuttosto che pagare quella cifra.

