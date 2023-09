Fuga dal ristorante senza pagare il conto da ​275,50 euro in cinque (con due bambini). La vendetta della titolare sui social

di Redazione web

In cinque al ristorante, mangiano e bevono poi escono senza pagare. L'allarme è stato lanciato dalla titolare del ristorante l'Osteria della Mal'ora di Civitanova nelle Marche che ha diffuso sui social le immagini delle telecamere di videosorveglianza - oscurando i volti - raccontando quanto accaduto. Un conto da ben 275,50 euro che non è stato saldato. Sul caso indaga la polizia.

La denuncia social della titolare

"Questi cinque individui, di cui due minori, lunedì sera hanno consumato per 275,50 euro per poi scappare senza saldare il conto!", ha scritto la titolare Claudia Canestrari sulla sua pagina Facebook e sottolinea di aver pubblicato sui social "anche per avvisare altri colleghi di stare attenti".

Il video nelle telecamere di sorveglianza

La scena della fuga dal ristorante senza saldare il conto è stata tutta ripresa dalle telecamere di videosorveglianza interne e i titolari hanno pubblicato sui social le immagini, senza ovviamente far vedere i volti degli scrocconi.

La titolare ha presentato denuncia alla polizia di Civitanova. Gli agenti avrebbero in mano alcuni elementi per poter risalire alla loro identità.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Settembre 2023, 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA