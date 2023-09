Lasagne a 23 euro, il ristorante giustifica lo scontrino choc: «Ingredienti di qualità e una ricetta speciale dello chef»

di Redazione web

Nell'estate dei prezzi fuori controllo e delle foto agli scontrini, continuano a fioccare le segnalazioni che indignano i consumatori. L'utima, arriva da Bergamo e riguarda un piatto di lasagne. Il ristorante Bernabò di piazza Mascheroni propone la specialità della casa a 23 euro. «Ogni piatto ha un suo food cost — spiegano dal locale al Corriere della Sera — non sono classiche lasagne bolognesi e ogni ingrediente è di primissima scelta, dalla carne alla sfoglia, tutto viene prodotto in casa. È un piatto speciale per noi e per lo chef che ha ereditato la ricetta dalla mamma».

Il prezzo esposto

Nessuna sorpresa alla casa, però.

