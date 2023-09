Bambini maleducati in piscina, titolare caccia mamma e figli: lei si vendica con le recensioni negative, lui risponde così

di Redazione web

Disavventura di fine estate a bordo piscina. Sta creando molto dibattito sul web, negli ultimi giorni, il post pubblicato dal titolare di un ristorante di Grottaferrata (Roma) che offre ai suoi ospiti anche il servizio di balneazione in piscina. A scatenare la polemica, la recensione negativa pubblicata sul portale Tripadvisor da una mamma insoddisfatta del trattamento ricevuto nella prima domenica di settembre. La donna, in particolare, lamenta scarsa educazione da parte del titolare e sottolinea come i bambini non siano ospiti graditi dalla struttura. Ma la risposta non si è fatta attendere, e ha suscitato decine di commenti. Ma procediamo con ordine.

Cosa è successo

A rendere nota la vicenda, attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook del locale, è stato il titolare di Villa Alta. «Domenica è stato chiesto ad una signora venuta in piscina di rispettare prima di tutto gli altri clienti ed in secondo il regolamento della piscina. I bambini correvano ed urlavano.

Alla richiesta di calmare i bambini, la signora ha risposto: io pago e loro sono bambini, si devono divertire possono fare quello che vogliono.

Fatto presente che, non era comportamento appropriato e che, se avesse voluto continuare ad usufruire della piscina, doveva rispettare il regolamento… abbiamo provveduto a rimborsare completamente quanto pagato.

Ora si stanno divertendo sui vari portali di recensioni.

Le recensioni

La mamma invitata a lasciare la piscina, dal canto suo, ha provveduto a condividere la sua insoddisfazione per il trattamento ricevuto su diversi portali: «I bambini non sono graditi e il proprietario è maleducato. Sconsiglio se si vuole trascorrere una giornata rilassante fuoriporta», il tono delle recensioni pubblicate. Ma per tutta risposta, il titolare non si è perso d'animo e ha anzi rilanciato.

«Visto che la signora Emanuela P. Non è riuscita nel suo intento - continua il post pubblicato su Facebook - e per ringraziare tutti voi dell’affetto e supporto in questa vicenda. Per ringraziarvi ho creato una promozione a voi riservata. Brinderemo insieme con un prosecco offerto, ed uno sconto finale del 10%. Avrete la possibilità di visitare la struttura e constatare di persona il nostro servizio».

I commenti

La vicenda ha scatenato la curiosità di molti utenti, che si sono per la maggior parte schierati dalla parte del titolare. «Purtroppo ero presente in questo teatrino della signora, il proprietario è stato fin troppo UN SIGNORE perché le parole della signora le ricordo molto bene... -TI FACCIO UN CU.. COSI, TI ROVINO -UN LOCALE DESTINATO A FALLIRE -VAI A LAVORARE ALLE POSTE. Tono di voce arrogante e aggressivo nei confronti del proprietario che aveva solo invitato ad avere atteggiamenti più consoni visto che era un posto per tutti e non era casa loro. Per me ripeto è stato fin troppo signore, io li avrei cacciati fuori senza rimborso nemmeno».

