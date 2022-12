L'ex sindaco furioso al ristorante: «Dovete cambiare lavoro». E le cameriere (18enni) scoppiano a piangere

Tre cameriere sono state attaccate verbalmente dall'ex sindaco Baggio durante l'inaugurazione di un ristorante. Il motivo? La loro inesperienza, che non è stata affatto gradita dall'ex primo cittadino di Riese, ha fatto tardare le portate: «Dovete cambiare lavoro», ha pronunciato a gran voce contro le tre 18enni nel ristorante storico, appena riaperto, Al Lauro di Villa d'Asolo.

Cosa è successo

Era la serata di inaugurazione di un ristorante storico di Asolo, ora preso in gestione dalla famiglia Sciacca. Tra le prenotazione, spiccava quella dell'ex sindaco Baggio che aveva deciso di andare lì per cena con la sua famiglia. 150 erano le prenotazioni per la serata e a servire vi erano tre camiere di 18 anni, alla primissima esperienza, che hanno fatto tardare il servizio al tavolo di circa mezz'ora, fattore che ha scatenato l'ira dell'ex sindaco, spiega Il Gazzettino.

A raccontare la vicenda, il titolare del ristorante Nello Sciacca: «Baggio ha aspettato l'arrivo dei piatti per circa mezz'ora. L'attesa lo ha fatto innervosire dicendo alle ragazze che dovevano cambiare lavoro e poi si è rivolto a me con le stesse parole, ma io ho 60 anni e faccio questo mestiere da anni», ha raccontato il titolare.

«Le ragazze si sono messe a piangere dopo gli insulti perché il locale era pieno di gente e tutti hanno sentito quello che Baggio aveva da ridire. Avevano paura di essere licenziate ma sono cose che succedono soprattutto se il ristorante è pieno di gente», riporta Il Gazzettino.

Dopo l'accaduto, il signor Sciacca si è sfogato sui social con un post che, però, è rimasto visibile solo per un'oretta dato che il titolare ha ricevuto una telefonata dall'ex sindaco chiedendo gentilmente di rimuovere il post e poi si è scusato per il triste avvenimento. «Non ci siamo capiti in un momento di confusione, ora abbiamo chiarito», ha concluso il titolare.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Dicembre 2022, 11:30

