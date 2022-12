Uno straniero ubriaco importuna la sua ragazza: il fidanzato reagisce e viene accoltellato alla gola

di Redazione web

Accoltellato al collo in pieno centro a Rimini. Un giovane è stato ferito perché ha difeso la sua fidanzata da un magrebino in evidente stato di ubriachezza, che la stava importunando. L'aggressore non ha esitato a tirar fuori il coltello dalla tasca per accoltellarlo. Erano appena le 17, il primo buio, quando si è verificata l'aggressione in piazza Cavour, una delle zone centrali della città, abbellita dalle luci di Natale, scrive il Corriere di Romagna.

Dante, scomparso a 16 anni: era andato nel bosco «per una ricerca». Poi il terribile epilogo

Paura in centro

Secondo il racconto di alcuni testimoni, l'uomo avrebbe iniziato ad insultare con parole grosse la ragazza, facendo scattare la difesa immediata del fidanzato. La sua reazione ha scatenato una lite violenta, tanto che i passanti hanno chiamato il 112, per avvisarli di una situazione che sarebbe potuta degenerare. E così è avvenuto.

Attira una 15enne in garage, tenta lo stupro e la pesta a sangue. Poi nega tutto: «Ci hanno aggrediti e l'ho difesa»

Vittima fortunata

La vittima è stata fortunata, perché la lama l'ha colpito al collo in modo lieve, tanto che ha reso necessario solamente qualche punto di sutura, ma se l'avesse preso in una zona diversa o avesse affondato la lama, la situazione sarebbe potuta essere ben più grave. Il magrebino è stato prontamente individuato, probabilmente perché già conosciuto dalle forze dell'ordine, ed è stato arrestato dai carabinieri per lesioni personali aggravate. È il secondo accoltellamento in città nelle ultime 72 ore, venerdì scorso un altro ferimento tra due extra-comunitari per una lita scoppiata per l’uso di una bicicletta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Dicembre 2022, 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA