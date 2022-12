Assalto al distributore di benzina, i banditi fanno esplodere la cassa e sventrano l'impianto

di Redazione web

La notte scorsa, tra l'11 e il 12 dicembre, assalto al distributore Tamoil di benzina di Anguillara Veneta che ha causato ingenti danni. I banditi hanno provocato un'esplosione per accedere alla cassa automatica. Per mettere in sicurezza l'impianto, poco prima delle 3, sono intervenuti i vigili del fuoco su richiesta dei carabinieri.

Il distributore preso di mira dai banditi si trova lungo la SP 92 in Via Santo ad Anguillara Veneta. I pompieri hanno messo in sicurezza l’impianto dei carburanti, gravi danni alla pensilina oltre che alla cassa divelta e ai distributori.

