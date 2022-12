Scoppia un incendio in una chiesa a Firenze: intossicato il parroco

Intossicato a Firenze il parroco della chiesa di Sant'Angelo a Legnaia nel tentativo di intervenire su un principio di incendio in una sala parrocchiale. Il parroco è stato portato dal 118 al pronto soccorso in codice giallo per accertamenti da intossicazione, dovuti alla respirazione del fumo della combustione.

I vigili del fuoco sono entrati nei locali ed hanno spento l'incendio, poi hanno areato i locali ed effettuato la messa in sicurezza degli ambienti. Secondo quanto appreso, però, alcuni vani del complesso parrocchiale tuttavia non sono ancora tornati agibili a causa del fumo e della fuliggine depositatasi sulle pareti e sui pavimenti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Dicembre 2022, 10:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA