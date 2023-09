Bistecca, aragosta e 4 bottiglie di vino: coppia scappa senza pagare il conto. Poi il risvolto che non ti aspetti: «Il romanticismo non è morto»

di Redazione web

La cena a lume di candela ha avuto un finale romantico, ma solo per la coppia. Per i proprietari del locale, infatti, il conto salato è stato lasciato da pagare e, solo grazie alla pubblicazione dell'accaduto sui social, e all'accusa pubblica da parte dei ristoratori, si è reso possibile vedere quel conto pagato, per intero.

Era la cena di San Valentino, il conto ammontava a 179 sterline, poco più di 200 euro, ma la coppia aveva deciso di andarsene come se niente fosse, ignari di essere stati ripresi dalle telecamere. Una cena ricca di vino, carne e pesce che avrebbe fatto invidia a chiunque. Ma scopriamo insieme cos'è successo.

Caffè, la mappa dei prezzi città per città: da Bolzano (tazzina a 1,34 euro), a Messina dove resta sotto a un euro (95 centesimi)

Scontrini pazzi, granchio da 786 dollari a cena: i turisti chiamano la polizia. Il ristoratore: «Il conto è corretto»

La 'denuncia' del ristorante

I proprietari di The Mill, a Stokesley, nel North Yorkshire in Inghilterra, hanno condiviso su Facebook lo scontrino che includeva bistecca, aragosta, patatine, due porzioni di cozze, un pollo al curry verde tailandese e quattro bottiglie di vino.

Secondo quanto riportato dal DailyMail, i ristoratori hanno detto che la coppia era stata avvisata del fatto che avrebbe avuto di tempo fino alle 16.00 del 15 febbraio per pagare il conto. Condivdendo lo scontrino sui social, avevano scritto.: «Eri seduto di fronte a una telecamera...».

Il conto

Dopo aver condiviso il primo post, lo staff del The Mill ha rivelato di essere stato contattato da un uomo che ha ammesso che quella sera non era in possesso di sufficiente denaro per pagare il conto, ma che una volta ricevuto lo stipendio, avrebbe saldato la cifra intera.

Tuttavia, la sera successiva, la cena di oltre 200 euro è stata poi pagata da una donna misteriosa.

Riprendendo su Facebook la notizia, che intanto aveva attirato l'attenzione di molti utenti, il ristorante ha scritto: «Il conto è stato pagato da una donna anonima che si ritiene sia la sua ragazza! Beato chi ha detto che il romanticismo è morto».

La reazione online

Gli utenti su Facebook sono rimasti increduli di fronte a un appuntamento che si è rivelato terribile per la donna, secondo i più. In molti, infatti, hanno pensato che l'uomo avesse costretto la compagna ad andare via, solo perché non poteva permettersi la cena. Altri, invece, hanno pensato che dopo quattro bottiglie di vino, pagare il conto era l'ultimo dei loro problemi: «Cara scappa, non vale la pena stare con uno così», ha scritto un utente online. E, ancora: «Amica, sei una gran signora, ma lui? Lo avrebbe mai pagato il conto?».

La coppia non si è mai rivelata al pubblico, lasciando in sospeso un gran mistero: «Se avesse avuto i soldi, lui, avrebbe pagato o fatto finta di niente?».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 15:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA