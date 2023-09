Caffè, la mappa dei prezzi città per città: da Bolzano (tazzina a 1,34 euro), a Messina dove resta sotto a un euro (95 centesimi)

Gli italiani spendono per la pausa caffè 720 milioni di euro all'anno in più rispetto al 2021. Lo comunica Assoutenti, che ha realizzato una mappa del caro caffè in Italia. «Rispetto a due anni fa - ha analizzato Assoutenti -, oggi il caffè consumato al bar costa mediamente l'11,5% in più, con l'espresso che è passato da una media nazionale di 1,04 euro del 2021 agli attuali 1,16 euro».

È Bolzano la città dove la tazzina di caffè è più cara quest'anno nella classifica fornita da Assoutenti sui dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. A Messina invece c'è il caffè meno caro, un soffio sotto a un euro (95 cent).

L'espresso è passato da una media nazionale di 1,04 euro del 2021 agli attuali 1,16 euro.

