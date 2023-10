Bagagli a mano (e scelta del posto) gratis sui voli low cost, l'Eurocamera approva il testo: cosa succede ora

Viaggiare in aereo, soprattutto con le compagnie low cost, nasconde spesso costi (più o meno) nascosti: oltre al prezzo del biglietto infatti bisogna aggiungere la spesa per trasportare il proprio bagaglio, non solo in stiva ma anche in cabina. A seconda della compagnia, il costo può oscillare di diverse decine di euro, aumentando a dismisura anche nei giorni precedenti alla partenza: non certo il massimo per i tanti passeggeri che si spostano, per piacere o per lavoro, in giro per l'Europa.

