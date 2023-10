Ryanair, aereo da Catania a Bologna si blocca prima del decollo: ansia tra i passeggeri, cosa è successo

di Redazione web

Un Boeing 737 Ryanair da Catania a Bologna ha interrotto mercoledì mattina la procedura di decollo costringendo l'attivazione delle procedure di emergenza. Si è trattato di un blocco per precauzione e per alcuni minuti. Il velivolo, secondo i tracciati forniti dalla piattaforma Flightradar24, ha avviato le manovre per la partenza intorno alle ore 8.20 del mattino ma il comandante ha dovuto frenare: ecco cos'è successo.

Volo bloccato

Il volo numero FR740 è stato costretto a rientrare nei parcheggi dove sono stati fatti sbarcare i passeggeri prima di salire a bordo di un altro aereo di Ryanair che è decollato poi da Catania verso le 11.40.



La causa del blocco pare fosse un'avaria del volo che ha costretto il volo ad attivare le procedure di emergenza costringendo gli aerei in arrivo, cioè quelli da Istanbul, Milano, Varsavia, Parigi e Vienna ad essere dirottati tra Palermo e Lamezia Terme.

