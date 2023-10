Turista molesto sul volo Ryanair, l'aereo per Ibiza dirottato in Francia: «Atterrati per buttarlo fuori dall'aereo»

di Redazione web

Il volo diretto a Ibiza è stato costretto a dirottare in Francia a causa di un uomo molesto a bordo. La scena è avvenuta su un volo Ryanair che, ieri 3 ottobre, è partito da Liverpool e sarebbe dovuto arrivare nella città spagnola, ma il personale della compagnia aerea ha deciso di atterrare a Bordeaux, per le condizioni del passeggero.

Il video, diventato virale in pochissimo tempo, mostra la scena della polizia costretta a prendere di peso il giovane che, barcollante, è stato cacciato fisicamente dall'aereo.

Nonnina di 104 anni si lancia con il paracadute da 4.100 metri: «È stato meraviglioso». Il video incredibile

Malpensa, parto in volo: bimbo nasce sull'aereo da Dubai, il travaglio dopo il decollo

Ryan air Liverpool to Ibiza, diverted to Bordeaux 😂 ffs don’t do drugs kids! #ryanair #ibiza pic.twitter.com/2CQJFEpley — Joanne (@Jostanley936) October 3, 2023

Il passeggero molesto

Commentando l'incidente, Ryanair non è stata in grado di confermare l'ipotesi che l'uomo fosse sotto l'effetto di droghe o alcol. La compagnia aerea inoltre non ha specificato cosa stesse facendo il passeggero prima di essere scortato giù dall'aereo.

Un portavoce della compagnia ha detto al DailyStar che il volo ha continuato il viaggio previsto verso la popolare destinazione turistica spagnola nonostante l'episodio abbia causato un breve ritardo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Ottobre 2023, 14:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA