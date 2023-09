Voli privati per cani venduti a migliaia di euro: ira degli ambientalisti

di Redazione Web

La compagnia K9 Jet, fondata da una coppia di Birmingham, permette di prenotare un posto sui loro voli per te e il tuo cane e opera già in New Jersey, Los Angeles, Francoforte, Parigi e Lisbona. Da poco, tuttavia, hanno festeggiato l'aggiunta di una nuova rotta da Dubai a Londra: per poco più di 8mila sterline (poco meno di 10mila euro) è possibile sorseggiare champagne mentre si viaggia dall'aeroporto internazionale di Al Maktoum fino a quello di Farnborough in un jet Gulfstream IV-SP, secondo quanto riportato dal The Guardian.

La protesta degli ambientalisti

«Siamo molto emozionati per l'avvio di questa nuova rotta, giusto in tempo per le vacanze natalizie, così i nostri clienti potranno celebrare insieme ai loro cari (inclusi gli animali) con stile», queste le parole scritte da K9 sul profilo Instagram insieme alla foto di un passeggero che siede sul jet, davanti un tavolo di legno di noce, un bicchiere di champagne in mano e il Golden Retriever accanto.

Il movimento ambientalista Extinction Rebellion, tuttavia, non è stato altrettanto emozionato e invece ci ha tenuto a protestare contro questo tipo di business: «Questa è la prova concreta che anche i super ricchi provano affetto per i loro animali domestici, il che mi lascia un po' di speranza. Eppure, sono scioccato dal fatto che queste stesse persone non riescano a vedere la natura e il mondo che collassano intorno a loro», ha dichiarato il portavoce Todd Smith, e poi ha aggiunto: «L'aeroporto di Farnborough è noto per essere un punto di riferimento di voli privati di questo tipo e continua la sua politica di "greenwash" con storie di fantasia su un "carburante sostenibile"».

Infine, l'appello dell'associazione ambientalista: «Sono un ex pilota, ed è chiaro per me quanto sia necessario rallentare le nostre vite e fornire trasporti puliti e sostenibili per le masse anziché aumentare il numero di aeroporti e jet privati super inquinanti che servono una minuscola minoranza di individui ultra ricchi, sia umani che non».

La risposta di K9

K9 Jets ha sottolineato di essere un operatore pubblico di voli charter e di non possedere nessun aereo. La compagnia, inoltre, afferma di non offrire servizi soltanto ai più ricchi perché i prezzi in altri casi sono paragonabili a quelli delle merci per quanto riguarda gli animali a cui si aggiunge il prezzo del biglietto per i padroni. Infine, assicurano di far partire i voli soltanto quando arrivano a capacità e di preoccuparsi costantemente per l'ambiente grazie alla collaborazione con degli esperti che riducono al minimo le emissioni di ogni volo.

