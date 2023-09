Bambina scomparsa trovata a 5 chilometri da casa: addormentata addosso al suo cane mentre l'altro le fa da guardia

di Redazione web

Ore di ricerche con droni, cani poliziotto, semplici cittadini chee hanno voluto dare una mano. Momenti d'ansia per una bambina di due anni scomparsa dal cortile di casa che si sono trasformati in un lungo sospiro di sollievo quando la piccola è stata ritrovata in un bosco a cinque chilometri di distanza, addormentata e in compagnia dei suoi cani.

La bambina scomparsa

La piccola Thea Chase sì è allontata dalla sua casa nella zona rurale di Faithorn, nel Michigan, intorno alle 20 di mercoledì, sfuggendo al controllo della mamma e dello zio. «Le avevo detto di entrare in casa perché non aveva le scarpe», ha dichiarato l'uomo alla CNN, ma la piccola ha preso tutt'altra direzione e si è incamminata verso il bosco.

Protetta dai cani

Intorno a mezzanotte, quattro ore dopo la prima notifica alla polizia, un amico di famiglia che cercava Thea su un veicolo fuoristrada si è imbattuto nel Rottweiler della famiglia Chase, Buddy, che ha iniziato ad abbaiare quando lo ha visto avvicinarsi. Poco lontano dal sentiero, c'era la bambina che dormiva beatamente usando Hartley, lo Springer inglese della famiglia, come cuscino. Decisamente un lieto fine per la famiglia Chase, dal momento che la piccola è stata riportata a casa sana e salva, anche grazie ai suoi due amici a quattro zampe che se ne sono presi cura.

