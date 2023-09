«Baby Hulk», la neonata pesa come tre gemelli. La mamma ha subito un parto cesareo d'urgenza: «Non ho mai pensato all'aborto»

di Redazione web

La piccola Armani è nata con una particolare malattia, una grave forma di linfangioma, che causa escrescenze benigne nei vasi linfatici. Secondo i medici, la mamma non avrebbe dovuto mettere al mondo la neonata che, invece, oggi (a nove mesi) e pesa 9 chili.

La storia della sua mamma Chelsey ha conquistato tutti. La bambina è nata sovrappreso, tre volte superiore al peso normale di un qualsiasi altro neonato. A causa della condizione congenita estremamente rara, la mamma è come se fosse stata per nove mesi in attesa di tre gemelli quando era incinta e si è sottoposta a un parto cesareo d'urgenza alla 33esima settimana.

A raccontare la sua storia è la stessa Chelsey che sui social ha confessato il lungo percorso che porterà la bambina, entro la fine dell'anno, a potersi sottoporre ad un intervento.

La storia di Armani

Chelsey, 33 anni, del Kentucky, negli Stati Uniti, ha scoperto la patologia della figlia durante un'ecografia alla 17esima settimana di gravidanza e i medici erano preoccupati per il liquido che si era formato attorno al cuore della nascitura.

«Quando l’ho scoperto, a dire il vero, ero devastata, avevo il cuore spezzato - ha spiegato la donna, come riportato dal DailyStar -. Non capivo cosa fosse successo, cosa fosse andato storto, perché avevo altri due bambini sani e piangevo tutti i giorni. Ogni giorno chiedevo a Dio perché. Non abbiamo mai preso in considerazione l’aborto, anche se ce ne è stato parlato quasi immediatamente dopo aver scoperto che c’erano alcune gravi preoccupazioni riguardo alla piccola non ancora nata, ma volevamo solo sapere come avremmo potuto aiutarla quando fosse venuta al mondo».

L'intervento

Armani, oggi, è sottoposta ad un trattamento costante per rimuovere i liquidi in eccesso dal suo corpo.

