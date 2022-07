Nato senza un braccio, ora realizza protesi con i Lego per i bambini con malformazioni

Si chiama David Aguilar, è nato nel 1999 in Andorra, ed è affetto da una gravissima malformazione sin dalla nascita. A causa di una patologia molto rara, questo ragazzo è nato senza il braccio destro, ma con il suo ingegno ha saputo trasformare la propria menomazione in una straordinaria opportunità.

David Aguilar e la sindrome di Poland

David è affetto dalla sindrome di Poland, una patologia rara, che colpisce una persona su 30mila ed ha un'incidenza maggiore negli uomini rispetto alle donne. La sindrome di Poland è contraddistinta da malformazioni congenite all'apparato muscolo-scheletrico, causando menomazioni di vario genere alle braccia. Nel caso di David Aguilar, gli effetti della patologia sono stati decisamente più evidenti: è nato senza l'avambraccio destro.

David Aguilar, la malformazione diventa un'opportunità

L'infanzia di David non è stata facile. A causa della sua malformazione, sin da bambino è stato spesso emarginato. All'età di cinque anni, però, aveva scoperto, come tante generazioni di bambini in tutto il mondo, i Lego, diventandone subito un grande appassionato. Con il suo ingegno, fuori dal comune, aveva iniziato a inventare e a costruire. Fino a realizzare, ad appena nove anni, una prima protesi, rudimentale ed elementare. Andando avanti con lo studio e perfezionando il proprio ingegno, a 17 anni è arrivata la svolta: David era riuscito a realizzare una protesi abbastanza avanzata, che gli permetteva perfino di fare le flessioni.

Da David a Hand Solo, metamorfosi di un genio

Dopo aver finito la scuola superiore, David Aguilar si è trasferito a Barcellona per iscriversi all'università. In Catalogna sta studiando bioingegneria, ma è già considerato una star dell'innovazione a livello mondiale. Tutto è nato da un canale YouTube, in cui David aveva scelto lo pseudonimo di Hand Solo: un gioco di parole e un chiaro riferimento al protagonista di Star Wars. Per cui aveva dovuto chiedere, per non incappare in noie legali, l'autorizzazione alla Disney.

David alias Hand Solo, l'ingegno al servizio degli altri

Sui social, David illustra ormai da quasi sei anni le proprie protesi realizzate con i Lego, sempre più complesse e innovative. Ed è grazie alla rete che è stato contattato dal papà di un bambino di otto anni, Beknur. Il piccolo, figlio di un diplomatico kazako a Strasburgo, aveva bisogno di una protesi non convenzionale: il suo corpo era troppo esile per indossarne una 'tradizionale' e avrebbe potuto riportare danni alla spina dorsale. Da qui, l'idea di David: realizzare una protesi con i Lego, molto più leggera e adatta al corpo del bambino. L'estate scorsa, la protesi speciale è stata consegnata e David si è detto molto orgoglioso della propria opera: «Se l'ho fatto per Beknur, posso farlo per qualsiasi ragazzo o ragazza a cui manca un arto».

David alias Hand Solo, giovane star dell'innovazione

Grazie alle sue invenzioni, oggi David Aguilar è considerato una star mondiale dell'innovazione. Partecipa, da protagonista, a tutte le fiere mondiali dell'innovazione, compresa la celebre Maker Faire, ha scritto un libro e ha anche collaborato con la Nasa. La sua importanza, però, non finisce qui. David è diventato un vero e proprio simbolo e un testimonial dell'inclusione e dell'accessibilità per i disabili. E con la sua esperienza, da qualche tempo ha iniziato a tenere conferenze su bullismo, disabilità e motivazione.

