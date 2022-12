Operazione lunga 14 ore per salvare un neonato: il "miracolo" al Policlinico di Modena

di Redazione web

Un intervento lungo 14 ore per salvare la vita ad un neonato di 4 mesi, affetto da una grave patologia dell'esofago. L'operazione chirurgica è stata eseguita da uno staff di specialisti al Policlinico di Modena, dove per la prima volta è stato effettuato un intervento di ricostruzione esofagea in toracoscopia su un bambino di appena 4 mesi, al quale mancava un tratto di esofago di 12 centimetri. L'intervento, in realtà è stato diviso in due tranche, a distanza di 10 giorni, ognuno della durata di sette ore.

Anisa muore a 18 anni: era stata rimandata a casa dal Pronto soccorso. Trovata senza vita dalla mamma

Rara patologia

L’atresia è un’importante malformazione, che colpisce un neonato su 3.000. Quella di primo tipo è la più difficile perché prevede un’interruzione molto ampia dell’esofago. «L'esofago è il primo tratto del tubo digerente che permette il passaggio del cibo dalla bocca allo stomaco...Nell'atresia esofagea vi è un'interruzione dell'esofago spesso associata all'anomala presenza di una comunicazione con la trachea, la quale ha il compito di permettere il passaggio dell'aria nei polmoni. Le cause di questa patologia sono ad oggi sconosciute» è il commento di Pier Luca Ceccarelli, a capo dell'equipe di Chirurgia Pediatria.

Tenta di uccidersi due volte, ma non ci riesce: prima si butta dal balcone, poi si lancia nel forno della pizzeria

Piccolo paziente

Lo staff medico era già al corrente della malformazione del piccolo, prima che nascesse, così dopo il parto è stato preso in carico dai neonatologi e raggiunti i 4 mesi di vita, è stato operato. Nel primo intervento è stato possibile avvicinare i due lembi dell’esofago sino a circa 3 centimetri, dopodiché si sono attesi dieci giorni affinché i tessuti si stabilizzassero per il secondo intervento che ha consentito di unire i due lembi e suturarli. Una volta che il nuovo esofago è stato ricostruito, il bimbo ha cominciato ad alimentarsi correttamente. Ora è stato dimesso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Dicembre 2022, 14:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA